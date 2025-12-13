A che ora lo sci di fondo oggi | startlist Sprint tl Davos tv streaming italiani in gara

Oggi a Davos si svolge la sprint individuale a tecnica libera di sci di fondo, una gara attesa dagli appassionati italiani dopo il positivo risultato di Elia Barp e Federico Pellegrino. Ecco tutte le informazioni su orari, startlist, tv, streaming e gli atleti italiani in gara.

Dopo il secondo posto dell’accoppiata formata da Elia Barp e Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano spera in qualche altra buona notizia dalla sprint individuale a tecnica libera di oggi in quel di Davos. La Svizzera, peraltro, a Pellegrino è cara per tanti successi del passato. Non per caso, peraltro, questo è il luogo in cui prese forma una delle sue imprese più clamorose: nel 2022, con l’incertezza circa il prossimo parto della compagna Greta Laurent, partì nella notte per Davos, arrivò, e nel giro di nemmeno mezza giornata riuscì a fare l’impossibile, vale a dire battere anche Klaebo. Oasport.it

A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Team Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara - Scatterà oggi, venerdì 12 dicembre, a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it