A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Kitzbuehel tv streaming

La leggendaria Streif, dopo l’assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per l’immancabile appuntamento annuale con la Coppa del Mondo di sci alpino. Si corre, infatti, il SuperG maschile di Kitzbuehel, il via della gara è previsto alle 11:30. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con la concreta speranza di poter recitare un ruolo da protagonista assoluta. Giovanni Franzoni, dopo aver incantato a Wengen, è stato il più veloce anche nei due giorni di prova e sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire a un risultato di prestigio nelle due gare veloci sulla pista austriaca. 🔗 Leggi su Oasport.it

