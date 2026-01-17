Furto in albergo a Füllkrug | l' attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro

Un furto si è verificato in un hotel di Füllkrug, utilizzato dal Milan come sistemazione temporanea per alcuni giocatori. L'attaccante del club rossonero è stato vittima di un furto di circa 500 mila euro. L'episodio si è verificato in una struttura scelta dalla squadra, che ospita i giocatori ancora alla ricerca di una sistemazione definitiva. L'incidente sta ora facendo discutere sulla sicurezza delle strutture alberghiere frequentate dal club.

Non è andato perfettamente l'ambientamento di Füllkrug a Milano. Il calciatore, ancora in cerca di una casa, è stato derubato nella stanza d'albergo in zona Fiera in cui alloggiava. Solo nella mattina di oggi, 17 gennaio, l'attaccante rossonero si è accorto della sparizione di diversi oggetti di valore sottratti dalla cassaforte, per una somma di 500mila euro di valore: si tratta in particolare di cronografi di lusso e gioielli. Una o più persone si sono introdotte nella sua stanza tra mercoledì e giovedì, quando era via per la trasferta di Como, e hanno forzato la cassetta di sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furto in albergo a Füllkrug: l'attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro Leggi anche: Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro Leggi anche: Furto nella stanza d’albergo del milanista Füllkrug: bottino da mezzo milione di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo - L'attaccante, tornando nella sua stanza, si è accorto di aver subito il furto: sottratti beni per 500mila euro ... corrieredellosport.it

Furto nella stanza d’albergo del milanista Füllkrug: bottino da mezzo milione di euro - I ladri hanno forzato la cassaforte e portato via gioielli e orologi; sull'accaduto indaga la Polizia di Stato ... fanpage.it

Fullkrug, ladri nella stanza d'albergo dell'attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli per 500mila euro - Una volta tornato nella propria stanza, il tedesco ha trovato la cassetta di sicurezza forzata ... msn.com

Furto nella stanza d’albergo di Niclas Füllkrug: rubati orologi e gioielli per mezzo milione milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Milano, arrestato cubano per il furto di un portafoglio su un tram e due algerini per la borsa di una turista in albergo Tre malviventi fermati dalla Polizia di Stato nella stessa giornata: il primo ha tentato di prelevare contante con la carta rubata, mentre i due - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.