94 anni di Settimana Enigmistica | ecco come un ingegnere sardo inventò il passatempo preferito degli italiani

Il 23 gennaio 1932, nelle edicole di Milano, fu pubblicata la prima edizione della Settimana Enigmistica, rivista che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di enigmistica in Italia. Ora, a 94 anni dalla sua nascita, questa pubblicazione continua a rappresentare un passatempo apprezzato e condiviso tra generazioni di italiani.

Il 23 gennaio 1932, ossia esattamente 94 anni fa, nelle edicole milanesi apparve per la prima volta una rivista destinata a diventare un’icona della cultura popolare italiana. La Settimana Enigmistica, fondata dall’ingegnere sardo Giorgio Sisini, conte di Sant’Andrea e grande ufficiale, nacque quasi per necessità economica in un piccolo appartamento preso in affitto da Sisini e dalla futura moglie, l’austriaca Idell Breitenfeld. Il primo numero, composto da sole 16 pagine a fronte delle 48 attuali, costava appena 50 centesimi di lira e presentava ancora la testata in nero. Sulla copertina compariva un’immagine particolare: il volto dell’attrice e ballerina messicana Lupe Vélez, ottenuto sagomando le caselle nere del cruciverba. 🔗 Leggi su Cultweb.it

