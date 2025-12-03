Pandoro batte il panettone è il dolce preferito dal 52% degli italiani

(Adnkronos) – Pandoro o panettone? Ogni Natale la scena si ripete: bisogna scegliere il dolce da mettere in tavola e ci si ritrova a prendere posizione in uno dei dilemmi più classici delle festività. E, se il dibattito in famiglia resta acceso, nel grande derby delle feste il pandoro si afferma come il campione indiscusso. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

NUVOLA DI NATALE: la ricetta che batte Panettone e Pandoro! - facebook.com Vai su Facebook

Pandoro batte il panettone, è il dolce preferito dal 52% degli italiani - Ogni Natale la scena si ripete: bisogna scegliere il dolce da mettere in tavola e ci si ritrova a prendere posizione in uno dei dilemmi più classici delle festività. Si legge su adnkronos.com

Questo Natale il pandoro batte il panettone. Classifica dei dolci delle feste - Quest’anno, però, il verdetto è chiaro: il pandoro conquista il titolo di dolce preferito, scelto dal 52% degli italiani, ... Secondo foodaffairs.it

Al pandoro non è andata bene come al panettone - Negli ultimi 15 anni il panettone artigianale è diventato una moda gastronomica tra le più evidenti, ma non è successo lo stesso al pandoro, l’altro dolce associato al Natale in tutta Italia. Si legge su ilpost.it

Fiera del Panettone e del Pandoro, al via tappa romana - Al via la tappa romana della XVII edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre presso l'Hotel Cristoforo Colombo. Come scrive ansa.it

Ha più calorie il panettone o il pandoro? L’esperto risponde - Chi, durante le festività natalizie, non si è lasciato tentare da una squisita fetta di panettone per poi chiedersi quante calorie contenesse e innescando così una vera e propria disputa tra parenti e ... Come scrive dilei.it

Panettone e Pandoro: ricette e varie versioni per Natale 2024/ Novità e istruzioni per quelli fatti in casa - Panettone e Pandoro per Natale 2024: le nuove versioni e le ricette con le istruzioni per farli in casa, ecco le varie versioni e tutte le novità Natale 2024 rappresenta uno degli appuntamenti ... Come scrive ilsussidiario.net