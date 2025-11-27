Sondaggio Lega risultato nettissimo! Ecco chi è il leader preferito degli italiani

Tvzap.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Il nuovo sondaggio politico condotto da YouTrend per Sky TG24 getta luce sulle percezioni degli italiani riguardo ai leader della Lega. La ricerca, svolta su un campione rappresentativo della popolazione, indaga non solo la notorietà dei principali esponenti del Carroccio, ma anche il grado di fiducia personale che gli elettori ripongono in ciascuno di loro. Ne emerge un quadro articolato e ricco di sfumature, dove il volto più noto non coincide necessariamente con quello più apprezzato dal pubblico. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

sondaggio lega risultato nettissimo ecco chi 232 il leader preferito degli italiani

© Tvzap.it - Sondaggio Lega, risultato nettissimo! Ecco chi è il leader preferito degli italiani

Scopri altri approfondimenti

sondaggio lega risultato nettissimoSondaggio Lega, risultato nettissimo! Ecco chi è il leader preferito degli italiani - Quasi tutti gli italiani conoscono Matteo Salvini, ma la fiducia degli elettori racconta una storia diversa. Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Lega Risultato Nettissimo