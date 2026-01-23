50 Cent spiega perché cerca di stare lontano da politica e religione | Non importa cosa pensi c’è sempre qualcuno che non è d’accordo con te

50 Cent ha spiegato perché preferisce evitare di coinvolgersi in questioni di politica e religione, sottolineando che, indipendentemente dalle proprie opinioni, c’è sempre qualcuno pronto a dissentire. Conosciuto per il suo carattere diretto e la sua presenza sui social, il rapper e produttore ha imparato a mantenere una certa distanza da temi delicati, consapevole delle controversie che possono derivarne.

Come ben sappiamo (e come ha capito anche Sean “Diddy” Combs, a sue spese), 50 Cent non ha di certo paura di intervenire in situazioni complicate, sui social media e non. Ci sono, tuttavia, alcune questioni per cui il magnate della G-Unit sostiene di dover mordersi la lingua. Intervenendo alla première di Moses the Black a West Hollywood, di cui è produttore, il rapper ha sottolineato come il film si sia concentrato maggiormente sull’intrattenimento, piuttosto che sull’aspetto religioso. «Ci sono due cose da cui ti dicono di stare lontano. Ti dicono di stare lontano dalla religione e di stare lontano dalla politica, perché non importa cosa pensi, c’è sempre qualcuno che non è d’accordo con te», ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

