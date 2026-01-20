Per Geolier Tutto è possibile | Forse non volevo fare un pezzo con 50 Cent io volevo essere 50 Cent
Tra la fine dei preparativi natalizi e il ritorno a casa, in un appartamento di Milano vicino alla Stazione Centrale, ascolto per la prima volta
Mentre la città si svuota, in quel piccolo frammento di tempo che passa tra la fine di tutti i preparativi per Natale e poi l’effettivo ritorno a casa, mi ritrovo in un appartamento a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, a sentire per la prima volta Tutto è possibile, il nuovo album di Geolier, il quarto, quello che canonicamente si definirebbe della “maturità”, ma che forse è più giusto definire della realizzazione. È il disco definitivo di Geolier – al secolo Emanuele Palumbo, classe 2000, uno degli artisti più ascoltati e glorificati della sua generazione, ormai un simbolo di Napoli nel mondo –, e lo è per diversi motivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Gran pezzo di Geolier con 50 Cent, Lama dei Coma_Cose debutta (bene) da solista – Le recensioni delle nuove uscite della settimanaEcco le recensioni delle nuove uscite della settimana nel panorama musicale italiano e internazionale.
Geolier collabora con 50 Cent per “Phantom”Geolier e 50 Cent uniscono le forze nel nuovo singolo “Phantom”, segnando un importante passo nella scena rap italiana e internazionale.
Geolier ft. Pino Daniele , Tutto è possibile: testo e significato - Scopri "Tutto è possibile", il nuovo brano di Geolier con Pino Daniele: testo completo, analisi e il feat internazionale con 50 Cent in "Phantom". eroicafenice.com
Geolier, “Tutto è possibile”: il nuovo album va dentro Napoli, tra ambizione e vecchi amici - La prima canzone del quarto album di Geolier è il duetto virtuale con Pino Daniele in Tutto è possibile. repubblica.it
#musica "Tutto è possibile", il nuovo album di Geolier, omaggia Pino Daniele in un brano rappresentativo. Il progetto evidenzia una Napoli bivalente, piena di opportunità e contraddizioni, che trova un punto di incontro nel linguaggio rap dell'artista. x.com
Il Tesoro della lingua Napoletana. Geolier · STELLE. In Stelle, Geolier guarda in alto, ma parla di ciò che abbiamo dentro: promesse, silenzi, notti che bruciano. È un grido di chi spera ancora, anche quando tutto sembra lontano come le stelle. In Stelle, Geolier - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.