Per Geolier Tutto è possibile | Forse non volevo fare un pezzo con 50 Cent io volevo essere 50 Cent

Mentre la città si svuota, in quel piccolo frammento di tempo che passa tra la fine di tutti i preparativi per Natale e poi l’effettivo ritorno a casa, mi ritrovo in un appartamento a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, a sentire per la prima volta Tutto è possibile, il nuovo album di Geolier, il quarto, quello che canonicamente si definirebbe della “maturità”, ma che forse è più giusto definire della realizzazione. È il disco definitivo di Geolier – al secolo Emanuele Palumbo, classe 2000, uno degli artisti più ascoltati e glorificati della sua generazione, ormai un simbolo di Napoli nel mondo –, e lo è per diversi motivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

