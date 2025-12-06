50 Cent spiega perché ha realizzato una docuserie su Diddy
L'avrete notato, su Netflix è uscita The Reckoning, una docuserie in quattro episodi che traccia in modo ambizioso l'arco di oltre trent'anni di vita di Puff Daddy, da rivelazione dell' hip-hop a criminale condannato. La causa contro Diddy per l'aggressione all'ex fidanzata Cassie. Le perquisizioni a casa. L'arresto. Il processo e il verdetto. Le accuse e le rivelazioni sempre più inquietanti relative a Sean "Diddy" Combs hanno nutrito per due anni interi il dibattito puntando i riflettori sulla cultura pop, e ancora oggi la macchina dei contenuti è in piena attività. Se la trama non fosse già abbastanza succulenta, c'è un altro dettaglio fondamentale: uno dei produttori esecutivi del documentario è 50 Cent che, da quando due anni fa le prime denunce di Cassie sono venute alla luce, ha trollato Puffy senza tregua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
PROGETTO FUTURO Dopo il successo del tempo di un respiro, che ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni sui vari Social, nasce “Progetto Futuro”, una video rubrica che spiega puntata dopo puntata, le questioni da affrontare nella Forza Armata - facebook.com Vai su Facebook
50 Cent - THE MASSACRE - la recensione - Fedele alle atmosfere da strada e alle storie truci inframmezzate da infallibili club hit, il nuovo album di 50 Cent fa stragi a partire dal minaccioso titolo “The Massacre”. Come scrive rockol.it
50 Cent risolve la causa per aggressione a pochi giorni dall’uscita del suo documentario Netflix su Sean Combs - Il rapper e produttore discografico chiude un contenzioso legale a poche ore di distanza dalla pubblicazione del film sulla piattaforma streaming. Segnala msn.com