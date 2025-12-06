L'avrete notato, su Netflix è uscita The Reckoning, una docuserie in quattro episodi che traccia in modo ambizioso l'arco di oltre trent'anni di vita di Puff Daddy, da rivelazione dell' hip-hop a criminale condannato. La causa contro Diddy per l'aggressione all'ex fidanzata Cassie. Le perquisizioni a casa. L'arresto. Il processo e il verdetto. Le accuse e le rivelazioni sempre più inquietanti relative a Sean "Diddy" Combs hanno nutrito per due anni interi il dibattito puntando i riflettori sulla cultura pop, e ancora oggi la macchina dei contenuti è in piena attività. Se la trama non fosse già abbastanza succulenta, c'è un altro dettaglio fondamentale: uno dei produttori esecutivi del documentario è 50 Cent che, da quando due anni fa le prime denunce di Cassie sono venute alla luce, ha trollato Puffy senza tregua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 50 Cent spiega perché ha realizzato una docuserie su Diddy