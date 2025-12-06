50 Cent spiega perché ha realizzato una docuserie su Diddy

Gqitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avrete notato, su Netflix è uscita The Reckoning, una docuserie in quattro episodi che traccia in modo ambizioso l'arco di oltre trent'anni di vita di Puff Daddy, da rivelazione dell' hip-hop a criminale condannato. La causa contro Diddy per l'aggressione all'ex fidanzata Cassie. Le perquisizioni a casa. L'arresto. Il processo e il verdetto. Le accuse e le rivelazioni sempre più inquietanti relative a Sean "Diddy" Combs hanno nutrito per due anni interi il dibattito puntando i riflettori sulla cultura pop, e ancora oggi la macchina dei contenuti è in piena attività. Se la trama non fosse già abbastanza succulenta, c'è un altro dettaglio fondamentale: uno dei produttori esecutivi del documentario è 50 Cent che, da quando due anni fa le prime denunce di Cassie sono venute alla luce, ha trollato Puffy senza tregua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

50 cent spiega perch233 ha realizzato una docuserie su diddy

© Gqitalia.it - 50 Cent spiega perché ha realizzato una docuserie su Diddy

Argomenti simili trattati di recente

50 Cent - THE MASSACRE - la recensione - Fedele alle atmosfere da strada e alle storie truci inframmezzate da infallibili club hit, il nuovo album di 50 Cent fa stragi a partire dal minaccioso titolo “The Massacre”. Come scrive rockol.it

50 cent spiega perch23350 Cent risolve la causa per aggressione a pochi giorni dall’uscita del suo documentario Netflix su Sean Combs - Il rapper e produttore discografico chiude un contenzioso legale a poche ore di distanza dalla pubblicazione del film sulla piattaforma streaming. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 50 Cent Spiega Perch233