Zelensky vede Trump poi striglia l’Europa | Ancora divisa e persa | sembra il giorno della marmotta Sugli asset russi ha vinto Putin

Durante il suo intervento a Davos, Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla divisione e sulla mancanza di unità in Europa, sottolineando che la situazione ricorda il “giorno della marmotta”. Il presidente ucraino ha anche evidenziato come, sul fronte russo, Putin abbia consolidato il suo controllo, lasciando intravedere una percezione di stallo e di difficoltà nel fronteggiare le sfide attuali.

È come vivere “Il giorno della marmotta” per Volodymyr Zelensky, che cita il mitico film con Bill Murray per iniziare il suo durissimo intervento a Davos, con argomenti praticamente uguali a quelli dello scorso anno. «Nessuno vorrebbe vivere così, ripetendo la stessa cosa per settimane, mesi e, naturalmente, quattro anni», ha dichiarato il presidente ucraino. Dopo il colloquio privato avuto con Donald Trump in Svizzera, Zelensky se la prende soprattutto con l’Europa: «Proprio l’anno scorso, qui a Davos, ho concluso il mio discorso con le parole: l’Europa deve sapere come difendersi. È passato un anno e nulla è cambiato.🔗 Leggi su Open.online

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Sembra il giorno della marmotta: ora agite» | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Trump, Zelensky e leader Europei: l’incontro con la stampa nel vertice alla Casa Bianca

Argomenti discussi: Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Donald Trump dà degli stupidi a Putin e Zelensky a Davos, poi l'errore sull'incontro col presidente ucraino; A Davos faccia a faccia Trump-Zelensky. Il pasticcio dell'annuncio e della smentita; Witkoff vola da Putin, Trump vede Zelensky a Davos. Il tycoon: Se non fanno la pace sono stupidi.

Zelensky vede Trump, poi striglia l’Europa: «Ancora divisa e persa: sembra il giorno della marmotta. Sugli asset russi ha vinto Putin»Stufo di ripetere sempre le stesse parole, il presidente ucraino si sfoga dal palco di Davos. L'attacco all'Europa dopo l'incontro con il presidente Usa ... open.online

Zelensky incontra Trump e annuncia il primo trilaterale con Mosca. Critiche all’Europa: Non ha volontà politica verso PutinManca la volontà politica dell’Unione europea nei confronti di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a Davos, punta il dito contro gli alleati del vecchio cont ... ilfattoquotidiano.it

Zelensky vede Trump: «A un anno di distanza da Davos nulla è cambiato, Putin ancora a piede libero» - facebook.com facebook

Doppio negoziato su Kiev, Trump vede Zelensky e molla l’Ucraina alla Ue x.com