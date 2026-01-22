Zelensky | Sugli asset ha vinto Putin

Durante il suo intervento a Davos, il presidente Zelensky ha evidenziato come, a suo avviso, Putin abbia ottenuto vantaggi sugli asset europei. Zelensky ha sottolineato l'importanza per l’Europa di rafforzare le proprie capacità di difesa, criticando la mancanza di utilizzo dei beni russi congelati e rimarcando il ruolo degli Stati Uniti nel garantire la sicurezza dell’Ucraina.

16.10 L'Europa "deve imparare a difendere se stessa". Così il presidente Zelensky a Davos, dove ha espresso sconcerto per il fatto che sia servito l'intervento Usa per convincere i membri Ue della Nato a spendere il 5% del Pil in difesa Ancora dito puntato contro Ue per aver "concesso una vittoria a Putin con il mancato utilizzo dei beni russi congelati per finanziare il sostegno a Kiev" Senza Usa,ha aggiunto,"impossibile avere garanzie di sicurezza per Ucraina". "Uniti siamo invincibili e l'Ue può e deve essere una forza globale",ha detto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Sembra il giorno della marmotta: ora agite» | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni.

Trump-Zelensky a Davos: La guerra deve finire. Sui confini nessuna intesa, leader ucraino attacca l’Ue: Senza forza unitaria resta bersaglioIncontro a porte chiuse tra Trump e Zelensky a Davos: nessuna intesa sui confini, occhi su Mosca con gli inviati Usa da Putin. Dal palco il presidente ucraino attacca l’Ue su difesa e asset russi: Ma ... firstonline.info

Ucraina, Zelensky: Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a MiamiIl presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno suggerito un trilaterale, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti. Sugli asset russi ha detto: Prevediamo di utilizzare tut ... tg24.sky.it

