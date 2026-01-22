Zelensky | Domani 23 gennaio il primo vertice trilaterale Ucraina-Russia-Usa

Il 23 gennaio si terrà il primo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, un evento di particolare rilievo nel contesto del conflitto in corso. Nel frattempo, durante il World Economic Forum di Davos, Zelensky ha evidenziato la staticità della situazione ucraina, definendola un “Giorno della Marmotta”. Per aggiornamenti e approfondimenti, abbonati a DayItalianews.

Nel suo intervento al World Economic Forum di Davos, Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione dell'Ucraina come una sorta di "Giorno della Marmotta", un conflitto che si ripete senza svolte decisive da anni. Il presidente ucraino ha ricordato come già dodici mesi fa avesse chiesto all'Europa di rafforzare la propria capacità di difesa, sottolineando che, nonostante il tempo trascorso, nulla è realmente cambiato. Secondo Zelensky, l'Unione europea soffre di una mancanza di volontà politica: i beni russi congelati restano inutilizzati e l'istituzione di un tribunale sui crimini di guerra russi procede a rilento.

Zelensky si scaglia contro l’Europa: “Verso Putin nessuna volontà politica”. E annuncia il trilaterale Usa-Russia-UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Europa, affermando che manca una volontà politica chiara nei confronti di Putin.

