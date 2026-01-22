Domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti si terrà il primo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Zelensky ha dichiarato che i documenti per favorire la pace sono quasi pronti, segnando un passo importante nel processo diplomatico. La riunione rappresenta un'occasione per discutere possibili soluzioni e avanzare verso una stabilità duratura nella regione.

Volodymyr Zelensky afferma che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti. «Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. Sì. A volte riceviamo delle sorprese da parte americana», ha detto rispondendo ad una domanda a Davos, come riporta Sky News. L’incontro di oggi con Donald Trump è stato «positivo». «I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. L’Ucraina sta lavorando con assoluta onestà», ha detto Zelensky aggiungendo che «la Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky, domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa: "I documenti per la pace sono quasi pronti"

Zelensky: “Domani, 23 gennaio, il primo vertice trilaterale Ucraina-Russia-Usa”Il 23 gennaio si terrà il primo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, un evento di particolare rilievo nel contesto del conflitto in corso.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in direttaAggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con focus sui recenti sviluppi e i negoziati previsti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ZELENSKY NEL PANICO TOTALE #zelensky #ucraina #russia #guerraucraina

Argomenti discussi: Board of Peace al via: 21 Paesi aderenti. Musk torna a Davos e ironizza: Per pace o per conquista?; Zelensky, domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa; La guerra in Ucraina deve finire. Trump incontra Zelensky che replica: Nulla è cambiato, Putin ancora a piede libero, sugli asset...; Zelensky: I documenti per mettere fine alla guerra sono quasi pronti.

Trilaterale Ucraina-Russia-Stati Uniti: domani ad Abu Dhabi presenti anche Witkoff e KushnerIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il Forum economico di Davos, ha annunciato i colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti ... msn.com

Zelensky: Domani incontro trilaterale Usa-Ucraina-Russia negli Emirati ArabiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al Forum economico di Davos pronunciando un discorso fortemente critico nei confronti dei partner Ue, che ha definito divisi ... interris.it

Zelensky durissimo con l’Europa: “Si muova o non ci sarà un domani”. Trilaterale Usa-Russia-Ucraina x.com

Volodymyr Zelensky afferma che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti. "Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. Sì. A volte riceviamo delle sorprese da parte americana", h - facebook.com facebook