Durante l'incontro a Davos, Zelensky e Trump hanno confermato di non aver discusso i confini ucraini. Tuttavia, hanno concordato sull'importanza di garantire la sicurezza del paese, sottolineando un impegno condiviso su queste garanzie. Le dichiarazioni dei due leader evidenziano un approccio focalizzato sulla stabilità e sulla cooperazione, senza entrare nei dettagli delle questioni territoriali.

“Non abbiamo discusso i confini ucraini“, sono state queste le prime parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non appena uscito dal bilaterale avuto oggi pomeriggio con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Un incontro in bilico fino a ieri, quando l’entourage del leader di Kiev ha confermato l’attesissimo incontro. Su un terreno neutrale, la Davos del Forum economico mondiale, i due leader hanno avuto una riunione a porte chiuse, ovviamente concentrata sulla possibile conclusione della guerra tra Russia e Ucraina. Secondo un indiscrezione del Financial Times, sembra che nelle intenzioni del presidente ucraino vi fosse la firma di un “piano di prosperità” da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zelensky incontra Trump a Davos: “Nessuna discussione sui territori, ma c’è l’accordo sulle garanzie di sicurezza”

Zelensky e i negoziati con gli Usa: "Progressi sulle garanzie di sicurezza, sui territori posizioni ancora diverse"Il rapporto tra Ucraina e Stati Uniti sui negoziati di pace evidenzia progressi nelle garanzie di sicurezza, ma le divergenze sulle concessioni territoriali persistono.

Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in UcrainaDalla Russia emergono segnali di ottimismo riguardo a un possibile accordo con Usa ed Europa per risolvere il conflitto in Ucraina.

