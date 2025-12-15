Zelensky e i negoziati con gli Usa | Progressi sulle garanzie di sicurezza sui territori posizioni ancora diverse
Il rapporto tra Ucraina e Stati Uniti sui negoziati di pace evidenzia progressi nelle garanzie di sicurezza, ma le divergenze sulle concessioni territoriali persistono. Zelensky e le autorità americane mantengono posizioni ancora distanti riguardo alle eventuali territoriali che Kiev potrebbe cedere per risolvere il conflitto con la Russia, sottolineando le complessità delle trattative.
Ucraina e Stati Uniti rimangono su "posizioni differenti" in merito alle concessioni territoriali che Kiev potrebbe accettare per porre fine al conflitto con la Russia. Lo ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo due giorni di colloqui a Berlino. Nella capitale tedesca è andato. Today.it
