Zelensky | ho chiesto a Trump altri missili

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver richiesto all’ex presidente Donald Trump un ulteriore invio di missili di difesa aerea, dopo aver ringraziato per il pacchetto fornito in precedenza. La richiesta si inserisce nel contesto degli sforzi dell’Ucraina di rafforzare le proprie capacità di difesa contro le minacce esterne. La questione evidenzia l’importanza di supporto internazionale nelle dinamiche di sicurezza della regione.

''ho ringraziato per il precedente pacchetto di missili di difesa aerea e ne ho chiesto uno aggiuntivo'', ha detto Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

