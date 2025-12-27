Maxi attacco russo su Kiev | lanciati missili ipersonici alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky
Roma, 27 dicembre 2025 – Vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago per accelerare sulla pace in Ucraina, mentre le bombe russe colpiscono Kiev nella notte: La Russia, riferiscono i media, ha lanciato sulla capitale diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr. Ci sono feriti e danni. “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”, annuncia il leader ucraino, riferendo che al summit in Florida saranno collegati anche gli europei. Oggi intanto ci sarà una videochiamata tra il presidente Usa e quello ucraino con Von der Leyen e i leader europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
