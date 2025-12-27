Notte di missili ipersonici su Kiev Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue
Si avvicina un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Florida per definire il piano di pace che metterebbe fine alla guerra in Ucraina. Nel mentre la pressione russa sul terreno rimane alta. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre un nuovo attacco con missili ipersonici ha colpito. 🔗 Leggi su Today.it
Guerra Ucraina, Kiev bombardata nella notte: usati anche missili ipersonici Kinzhal. Trump-Zelensky in call con i leader europei - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... ilmattino.it
Maxi attacco russo su Kiev: lanciati missili ipersonici alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky - Le bombe russe colpiscono la capitale nella notte, causando morti e feriti. quotidiano.net
Bombardamenti su Kiev: le reazioni dei leader europei e le conseguenze per la sicurezza europea - Kiev è stata colpita da una serie di esplosioni devastanti, mentre i leader europei si preparano a rispondere a questa emergenza critica. notizie.it
Il presidente ucraino evoca, nella notte di Natale, il desiderio che lo zar “perisca”, salvo chiedere “qualcosa di più grande: la pace”. Mosca risponde accusandolo di odio e di non essere in grado di decisioni responsabili. Tra appelli spirituali, missili e diplomazi - facebook.com facebook
A Mosca aperta un'inchiesta dopo che, nella notte, alcune esplosioni hanno ferito due agenti nel luogo in cui un'autobomba ha ucciso il generale Sarvarov due giorni fa. Dalla Russia intanto nuova offensiva: 650 droni e 30 missili sull'Ucraina. Nel video l'app x.com
