Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Pronti per la pace Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev news in diretta

Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con focus sui recenti sviluppi e i negoziati previsti. Oggi, lunedì 29 dicembre, si segnala la dichiarazione di Zelensky sulla disponibilità alla pace e l’attesa di un nuovo incontro tra delegazioni statunitensi e ucraine la prossima settimana. Questi eventi rappresentano un momento importante nel percorso verso una soluzione diplomatica della crisi. Segui le notizie in tempo reale per gli aggiornamenti più recenti.

