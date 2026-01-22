Zelensky | accordo su garanzie sicurezza

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Donald Trump riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. La notizia segna un passo importante nel percorso diplomatico tra i due paesi, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la protezione della sovranità ucraina. La collaborazione tra le parti rappresenta un elemento chiave nelle recenti dinamiche internazionali sulla sicurezza regionale.

Zelensky: Intesa su 90% dell'accordo, presto definite garanzie sicurezza per l'Ucraina – Il videoIl presidente ucraino Zelensky ha annunciato un’intesa raggiunta per il 90% dell’accordo in corso di negoziazione, con l’obiettivo di definire a breve le garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Leggi anche: Zelensky in Canada sente i leader europei, Tusk: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Domani da Trump

Zelensky: Intesa su 90% dell'accordo, presto definite garanzie sicurezza per l'Ucraina

A Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: Accordo sulle garanzie di sicurezza | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli EmiratiIncontro tra Trump e Zelensky a Davos: Accordo sulle garanzie di sicurezza, non sui territori. Trilaterale Usa-Ucraina-Mosca negli Emirati. tgcom24.mediaset.it

Zelensky promette accordo su garanzie di sicurezza Usa a DavosRoma, 16 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rende omaggio ai soldati caduti in azione in Ucraina, accanto al presidente ceco Petr Pavel, ex generale ed ex presidente del comita ... askanews.it

