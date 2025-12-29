Zelensky | Intesa su 90% dell' accordo presto definite garanzie sicurezza per l' Ucraina – Il video

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un’intesa raggiunta per il 90% dell’accordo in corso di negoziazione, con l’obiettivo di definire a breve le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. L’accordo mira a garantire stabilità e protezione nel contesto delle tensioni attuali, mentre i dettagli finali sono ancora in fase di definizione. Il processo si inserisce in un quadro di dialogo internazionale volto a trovare soluzioni durature.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Innanzitutto grazie al Presidente Trump per la sua ospitalità qui a casa sua a Mar-a-Lago. Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei, compresi Nato e Ue, e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse. Abbiamo concordato con Trump che ci ospiterà forse a Washington – leader europei e la delegazione ucraina – a gennaio. L'Ucraina è pronta alla pace. Siamo vicini all'intesa sul 90% dell'accordo, presto saranno definite le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Nelle prossime settimane arriveremo all'accordo finale". 🔗 Leggi su Open.online

