Al World Economic Forum di Davos, il presidente Zelensky ha rivolto un appello ai leader europei, sottolineando l’importanza di supporto e collaborazione. Tuttavia, il suo discorso non ha coinvolto direttamente la figura di Trump, mantenendo una posizione dialogante e pragmatica. La sua presenza evidenzia l’attenzione internazionale sulla situazione in Ucraina, senza però segnare una chiusura definitiva con altri attori globali.

Dopo una sortita al World Economic Forum di Davos, il presidente Volodymyr Zelensky si trova in mano un bicchiere pieno a metà. Il bilaterale di un'ora con il Capo della Casa Bianca Donald Trump, è stato "positivo", ha spiegato il leader di Kiev. La partita sulle sospirate garanzie di sicurezza statunitensi per scongiurare in futuro una nuova aggressione russa è stata conclusa e manca solo la firma sulle carte. La questione che resta da risolvere è sempre la stessa, quella dei territori pretesi da Mosca, in particolare la ricca regione mineraria del Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin la vuole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Zelensky a Davos striglia i leader europei ma non chiude con Trump

Zelensky-Trump, l'indiscrezione a poche ore dal summit: "Telefonata con i leader europei"A poche ore dal summit, si parla di una possibile telefonata tra Zelensky e Trump, insieme ai leader europei.

Guerra Ucraina-Russia, diretta: incontro con Zelensky terminato, Trump chiama i leader europeiAggiornamenti sulla crisi in Ucraina: oggi si sono svolti incontri di rilievo, tra cui il colloquio tra Trump e Putin e l'incontro tra Zelensky e il presidente americano in Florida.

