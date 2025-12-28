A poche ore dal summit, si parla di una possibile telefonata tra Zelensky e Trump, insieme ai leader europei. Questo incontro potrebbe rappresentare un momento chiave nella gestione del conflitto in Ucraina, segnando un passo importante nel percorso verso una soluzione diplomatica o confermando l’attuale fase di interlocuzione. La discussione si inserisce in un contesto di grande attenzione internazionale, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro della regione.

Un faccia a faccia che può essere decisivo per le sorti della guerra in Ucraina. O che può essere l'ennesimo passo interlocutorio nella difficile via verso la pace. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all'aeroporto di Miami in vista del suo incontro con Donald Trump, in programma dalle 19 ora italiana. I due si incontreranno a Mar-a-Lago, il resort di Trump a Palm Beach. Secondo quanto riferito, i temi sul tavolo includeranno le questioni territoriali e le garanzie di sicurezza. Anche i leader europei possono giocare un ruolo nella partita. Zelensky ha comunicato di aver avuto una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky-Trump, l'indiscrezione a poche ore dal summit: "Telefonata con i leader europei"

Leggi anche: Trump: "Leader europei deboli, Zelensky deve darsi una mossa" | Il leader ucraino dal Papa e vedrà anche Meloni

Leggi anche: Trump: "Leader europei deboli, Zelensky deve darsi una mossa" | Il leader ucraino ricevuto dal Papa e da Meloni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Domani Zelensky da Trump. Ryabkov: “Mai così vicini alla pace”; Ucraina: il 28 dicembre possibile incontro Trump-Zelensky nella residenza di Mar-a-Lago; Russia, voci impazzite da Mar a Lago: Domenica incontro Trump-Zelensky | .it; Russia voci impazzite da Mar a Lago | Domenica incontro Trump-Zelensky.

Incontro Zelensky-Trump in Florida, la posta in gioco nella strada per la pace - Un faccia a faccia che può essere decisivo per le sorti della guerra in Ucraina. iltempo.it