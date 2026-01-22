Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente ucraino Zelensky ha espresso forti critiche all’Europa, accusandola di immobilismo politico e di mancanza di volontà nel affrontare le sfide attuali. Nel suo intervento, Zelensky ha sottolineato l’importanza di un’azione tempestiva, evidenziando che il mondo non può attendere ulteriormente. Le sue parole hanno suscitato attenzione sul ruolo delle istituzioni europee di fronte alle tensioni globali.

Esordio durissimo di Volodymyr Zelensky al World Economic Forum di Davos, dove il presidente ucraino ha rivolto una critica frontale all’Europa, accusandola di immobilismo politico, mancanza di volontà e incapacità di agire nel presente. Un intervento lungo e articolato, concluso da una standing ovation, ma segnato da parole che hanno messo sotto accusa l’intero sistema europeo di sicurezza. “Viviamo in un Groundhog Day che dura da anni”. Zelensky ha aperto il suo discorso con un riferimento diretto al film Groundhog Day, per descrivere la condizione dell’ Ucraina e, più in generale, dell’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky a Davos, il duro attacco all’Europa: “Sempre in attesa, ma il mondo non aspetta”

Davos, il «falco» Lutnick attacca l'Europa alla cena di gala: Lagarde abbandona la sala in anticipo. Zelensky conferma la sua presenzaDurante un evento a Davos, il presidente americano ha rivolto critiche all’Europa, mentre Lagarde ha lasciato anticipatamente la cena di gala.

Macron a Davos avverte l’Europa: “Rischiamo un mondo senza regole”Durante il forum di Davos, il presidente Macron ha lanciato un appello all’Europa per rafforzare sovranità, autonomia e multilateralismo, sottolineando i rischi di un mondo senza regole.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'; A Davos tra Trump e Zelensky spunta l'inviato di Putin; Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin, mentre Zelensky annulla…; Ucraina, l’analista Fesenko: La missione a Miami per preparare l’incontro Trump-Zelensky a Davos.

Zelensky incontra Trump e annuncia il primo trilaterale con Mosca. Critiche all’Europa: Non ha volontà politica verso PutinManca la volontà politica dell’Unione europea nei confronti di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a Davos, punta il dito contro gli alleati del vecchio cont ... ilfattoquotidiano.it

Il discorso di Volodymyr Zelensky a DavosVolodymyr Zelensky è a Davos, in Svizzera. Prima del suo intervento al World Economic Forum il presidente ucraino ha incontrato Donald Trump. Il colloquio tra i due è durato circa un’ora. L'unico ... ilfoglio.it

Diego Fusaro: Scoop! Zelensky non sarà al Forum di Davos! - facebook.com facebook

Segui in diretta il discorso di Volodymyr Zelensky a Davos x.com