Macron a Davos avverte l’Europa | Rischiamo un mondo senza regole

Durante il forum di Davos, il presidente Macron ha lanciato un appello all’Europa per rafforzare sovranità, autonomia e multilateralismo, sottolineando i rischi di un mondo senza regole. Ha criticato le politiche commerciali statunitensi e richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere un equilibrio internazionale per evitare che prevalga la legge del più forte. Un intervento che invita a una riflessione sulle sfide globali e sulla posizione europea.

