Davos il falco Lutnick attacca l' Europa alla cena di gala | Lagarde abbandona la sala in anticipo Zelensky conferma la sua presenza

Durante un evento a Davos, il presidente americano ha rivolto critiche all’Europa, mentre Lagarde ha lasciato anticipatamente la cena di gala. Zelensky ha confermato la sua partecipazione. Questi sviluppi evidenziano le tensioni politiche in corso e il crescente disorientamento degli Stati Uniti nei mercati e nell’opinione pubblica interna.

«Il processo di revisione relativo alla partecipazione della Germania al Board of Peace non è ancora completato. Abbiamo anche informato la parte americana di conseguenza su ciò che ci guida nella valutazione di questa proposta per questo Consiglio per la Pace», lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Meyer, in conferenza stampa, spiegando che il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dovrà lasciare il vertice di Davos prima della cerimonia per la firma del Board of Peace voluto dal presidente Usa, Donald Trump, per «questioni di agenda». «In particolare, vogliamo contribuire a una risoluzione duratura del conflitto di Gaza, in conformità con questo piano, e certamente affronteremo la questione al momento opportuno», ha aggiunto il portavoce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La frattura: Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza Usa-Europa | Lagarde a Davos: «I dazi? Li pagheranno gli americani» Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano, con Trump che mette in discussione l’alleanza storica.

Davos e la cena dei miliardari finita nel caos. Fischi e contestazioni al teorico dei dazi di TrumpAlcuni partecipanti avrebbero contestato segretario americano al Commercio, il teorico dei dazi Howard Lutnick. A riportarlo il Financial Times ... msn.com

Lagarde ha abbandonato la cena con Lutnick dopo le critiche all'EuropaTensioni per le frasi del segretario al commercio Usa, 'attendiamo Trump a Davos, poi l'Europa si muova unita' (ANSA) ... ansa.it

Gavin Newsom, governatore democratico della California e uno dei più credibili avversari di Trump alla Casa Bianca, dal World Economic Forum di Davos ha deciso di dare una lezione gratuita all’Europa su come si resiste al trumpismo e alla sua pericolosa - facebook.com facebook

