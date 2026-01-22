Yildiz spegne il tema contratto e rilancia la Juventus | Conta solo il campo
Dopo Juventus-Benfica, Kenan Yildiz ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul campo e sulla maglia bianconera. Le sue parole riflettono un impegno diretto e concentrato sul presente sportivo, lasciando da parte questioni contrattuali. Per Yildiz, ciò che conta è continuare a lavorare con dedizione per contribuire alla squadra e ai successi futuri della Juventus.
Torino, ieri, dopo Juventus-Benfica, Kenan Yildiz ha tracciato la rotta del suo presente e del suo immediato futuro: la maglia bianconera e il campo. Intervenuto ai microfoni di TRT Spor, l’attaccante della Juventus ha messo in stand-by ogni discorso sul rinnovo e ha rilanciato le ambizioni europee dopo la vittoria contro il Benfica. «Il contratto? Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso», ha chiarito Yildiz, fissando un perimetro netto attorno al tema più caldo del momento. Champions League, l’asticella è alta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
