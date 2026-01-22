Dopo Juventus-Benfica, Kenan Yildiz ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul campo e sulla maglia bianconera. Le sue parole riflettono un impegno diretto e concentrato sul presente sportivo, lasciando da parte questioni contrattuali. Per Yildiz, ciò che conta è continuare a lavorare con dedizione per contribuire alla squadra e ai successi futuri della Juventus.

Torino, ieri, dopo Juventus-Benfica, Kenan Yildiz ha tracciato la rotta del suo presente e del suo immediato futuro: la maglia bianconera e il campo. Intervenuto ai microfoni di TRT Spor, l’attaccante della Juventus ha messo in stand-by ogni discorso sul rinnovo e ha rilanciato le ambizioni europee dopo la vittoria contro il Benfica. «Il contratto? Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso», ha chiarito Yildiz, fissando un perimetro netto attorno al tema più caldo del momento. Champions League, l’asticella è alta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Yildiz spegne il tema contratto e rilancia la Juventus: «Conta solo il campo»

Leggi anche: Juventus Pisa, Spalletti dice la sua: «Nel calcio conta il possesso del campo, non solo la palla»

Birindelli contro il suo passato: “Emozione forte, ma in campo conta solo la Pianese”Birindelli si confronta con il suo passato, vivendo un’emozione intensa prima della sfida contro la Juventus Next Gen.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Menurut Kochi Kenan Yildiz Pemain Egois #juventus #kochi #sepakbola #bola

«Mi volete bigama » Ilary Blasi spegne subito le voci che la vorrebbero già pronta a risposarsi con Bastian Muller. Anche se al dito porta l’anello che lui le ha regalato a Natale, Ilary mette i puntini sulle i: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi - facebook.com facebook