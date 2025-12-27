Juventus Pisa Spalletti dice la sua | Nel calcio conta il possesso del campo non solo la palla

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Juventus Pisa, tutto pronto allo Stadium: Spalletti spiega le scelte tattiche e chiede continuità contro i toscani dopo le ultime vittorie. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Pisa, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando scelte di formazione, principi di gioco e il momento della squadra bianconera. SCELTE A CENTROCAMPO – «Koopmeiners torna a centrocampo perché è il centrocampista più d’assalto. Gli altri li tengo nella stessa posizione, anche perché hanno fatto bene per gioco ed equilibrio. È lui che prende il posto di Conceição». 🔗 Leggi su Internews24.com

juventus pisa spalletti dice la sua nel calcio conta il possesso del campo non solo la palla

© Internews24.com - Juventus Pisa, Spalletti dice la sua: «Nel calcio conta il possesso del campo, non solo la palla»

Leggi anche: Ranocchia dice la sua: «Spalletti è bravissimo, ma alla Juventus servono questi giocatori a gennaio»

Leggi anche: Possesso palla, una passione in calo. Da Pellegrini a Gasp: cambiare per il vero spettacolo in campo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla. Spalletti punta su David, Gilardino senza Nzola; Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

juventus pisa spalletti dicePisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com

juventus pisa spalletti dicePisa-Juve 0-0 | Spalletti: "Koop centrocampista d'assalto" | OneFootball - Dopo i colpacci con Bologna e Roma la Juventus di Luciano Spalletti ha la possibilità, seppur con due partite in più, di mettere pressione alle squadre di testa. onefootball.com

juventus pisa spalletti diceDAZN - Juventus, Spalletti: "Pisa? Dobbiamo pensare a vincere e basta" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Pisa: "Koopmeiners torna a centrocampo? napolimagazine.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.