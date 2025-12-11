Birindelli contro il suo passato | Emozione forte ma in campo conta solo la Pianese

Birindelli si confronta con il suo passato, vivendo un’emozione intensa prima della sfida contro la Juventus Next Gen. La partita, valida per la diciottesima giornata di serie C, si svolge a Pinerolo e rappresenta un momento importante per la Pianese, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese vola in Piemonte per affrontare la Juventus Next Gen nell'anticipo della diciottesima giornata di serie C. Si gioca domani sera, venerdì 12 dicembre, allo stadio Moccagatta di Alessandria. Le zebrette arrivano all'appuntamento con il vento in poppa. Le vittorie contro Forlì e Gubbio, unite al pareggio di Campobasso, hanno dato morale. L'obiettivo è chiaro: allungare la striscia positiva. Mister Alessandro Birindelli non nasconde la soddisfazione per il percorso fatto finora. "I ragazzi si sono messi a disposizione dal primo giorno con umiltà e dedizione ", spiega il tecnico.

