Xylella | espiantato l’ulivo infetto di Bitonto Stamattina

Questa mattina a Bitonto si sono concluse le operazioni di espianto di un ulivo infetto da Xylella fastidiosa, come comunicato dalla Regione Puglia. L’intervento fa parte delle iniziative di contenimento della malattia, che rappresenta una minaccia per gli oliveti della regione. La rimozione degli esemplari infetti mira a prevenire la diffusione del patogeno e a tutelare la salute delle coltivazioni olivicole locali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si sono concluse questa mattina, in agro di Bitonto, le operazioni di espianto dell’ulivo risultato positivo alla Xylella fastidiosa. L’intervento rientra nelle misure previste dal protocollo fitosanitario nazionale ed europeo per il contenimento del batterio. “L’eradicazione è stata attuata da ARIF secondo quanto previsto dalle procedure e già oggi, a pochissimi giorni dal ritrovamento, siamo intervenuti in modo risolutivo – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, che questa mattina si è recato personalmente sul posto per verificare direttamente lo svolgimento delle operazioni, insieme agli ispettori dell’Osservatorio fitosanitario regionale -. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

L'avanzata della Xylella sul territorio barese: individuato ulivo infetto a BitontoÈ stato individuato un ulivo infetto dalla Xylella nel territorio di Bitonto, secondo quanto riferito da Coldiretti Puglia.

Xylella, un albero infetto in agro di Bitonto: "caso isolato, manteniamo alta l'attenzione" PaolicelliLa Regione Puglia ha annunciato il ritrovamento di un albero infetto da Xylella nel territorio di Bitonto.

