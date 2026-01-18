L' avanzata della Xylella sul territorio barese | individuato ulivo infetto a Bitonto
È stato individuato un ulivo infetto dalla Xylella nel territorio di Bitonto, secondo quanto riferito da Coldiretti Puglia. Si tratta di un caso isolato nella zona, nota per la sua tradizione olivicola. L'evento rientra nelle attività di sorveglianza fitosanitaria volte a monitorare e contenere la diffusione della malattia. La scoperta evidenzia l'importanza di continuare i controlli per tutelare il patrimonio olivicolo locale.
Un ulivo attaccato dalla Xylella è stato individuato nel territorio di Bitonto. A darne notizia è la Coldiretti Puglia: per il momento, si tratterebbe di "un caso isolato nella patria dell’olivicoltura barese", scoperto nell'ambito delle attività di sorveglianza fitosanitaria svolte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: "Turismo e xylella influiscono sul territorio: cari candidati, ecco il nostro contributo"
Leggi anche: Deroga al divieto di abbruciamento dei residui agricoli sul Gargano: "Misura per contrastare la diffusione della Xylella"
Straordinari esempiari di olivi della varietà Lecciana, presso il vivaio Matrella, in Italia. Questa varietà, frutto dell’incrocio tra Leccino e Arbosana, unisce rusticità, produttività e resistenza alla Xylella fastidiosa. Oggi rappresenta una vera speranza per la Puglia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.