L' avanzata della Xylella sul territorio barese | individuato ulivo infetto a Bitonto

18 gen 2026

È stato individuato un ulivo infetto dalla Xylella nel territorio di Bitonto, secondo quanto riferito da Coldiretti Puglia. Si tratta di un caso isolato nella zona, nota per la sua tradizione olivicola. L'evento rientra nelle attività di sorveglianza fitosanitaria volte a monitorare e contenere la diffusione della malattia. La scoperta evidenzia l'importanza di continuare i controlli per tutelare il patrimonio olivicolo locale.

