La Regione Puglia ha annunciato il ritrovamento di un albero infetto da Xylella nel territorio di Bitonto. Si tratta di un caso isolato, ma l’attenzione rimane alta per monitorare e gestire eventuali sviluppi. La comunicazione ufficiale sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di una strategia condivisa per la tutela delle coltivazioni e dell’ambiente.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “La notizia del ritrovamento di un olivo infetto da Xylella f. in agro di Bitonto è fortunatamente oggi un caso isolato e sotto controllo, già fortemente attenzionato dai nostri uffici preposti e dagli ispettori fitosanitari. Già di prima mattina ho convocato una riunione operativa con il dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale, Salvatore Infantino, e ho voluto incontrare personalmente il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e l’assessore al ramo, proprio sul luogo del ritrovamento”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine del sopralluogo di questa mattina a Bitonto (Ba) ove è stata ritrovata la pianta infetta da Xylella f. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Xylella, un albero infetto in agro di Bitonto: “caso isolato, manteniamo alta l’attenzione” Paolicelli

