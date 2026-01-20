Xylella un albero infetto in agro di Bitonto | caso isolato manteniamo alta l’attenzione Paolicelli
La Regione Puglia ha annunciato il ritrovamento di un albero infetto da Xylella nel territorio di Bitonto. Si tratta di un caso isolato, ma l’attenzione rimane alta per monitorare e gestire eventuali sviluppi. La comunicazione ufficiale sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di una strategia condivisa per la tutela delle coltivazioni e dell’ambiente.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “La notizia del ritrovamento di un olivo infetto da Xylella f. in agro di Bitonto è fortunatamente oggi un caso isolato e sotto controllo, già fortemente attenzionato dai nostri uffici preposti e dagli ispettori fitosanitari. Già di prima mattina ho convocato una riunione operativa con il dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale, Salvatore Infantino, e ho voluto incontrare personalmente il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e l’assessore al ramo, proprio sul luogo del ritrovamento”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine del sopralluogo di questa mattina a Bitonto (Ba) ove è stata ritrovata la pianta infetta da Xylella f. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
