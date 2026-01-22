XXI Carnevale di Firenze dei Bambini in Borgo Ognissanti

Il 14 febbraio 2026, Borgo Ognissanti ospiterà il XXI Carnevale di Firenze dei Bambini, un evento dedicato ai più piccoli. A partire dalle 14, la piazza si riempirà di colori e allegria, offrendo un'occasione di divertimento e socializzazione per le famiglie. L'iniziativa si inserisce nel calendario cittadino come un momento di tradizione e comunità, ideale per trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Carnevale dei bambiniIl Carnevale dei Bambini di Piazzola sul Brenta si terrà domenica 15 febbraio 2026.

Carnevale di Firenze 2026, due giorni di festa tra musica, spettacoli e maschereIl 31 gennaio e il 1 febbraio 2026 torna la quarta edizione del Carnevale di Firenze, tra balli in maschera e la caratteristica parata. intoscana.it

Mercatini, sagre, mostre e primi eventi di Carnevale: cosa fare a Firenze e nel fiorentino nel weekendPrima edizione del 2026 per Santo Spirito in fiera, l'appuntamento della quarta domenica del mese in piazza Santo Spirito dove, dalle 8 ale 20, ci saranno banchi di artigianato, prodotti tipici, abbig ... 055firenze.it

Firenze, 1 febbraio 2026 CARNEVALE DI FIRENZE Grande Parata di Carnevale nel centro storico fiorentino con ritrovo alle 14:00 in Piazza Santa Maria Novella e partenza alle 15:30. Un percorso che attraverserà le vie principali fino a Piazza della Signoria, c - facebook.com facebook