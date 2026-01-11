Carnevale dei bambini

Il Carnevale dei Bambini di Piazzola sul Brenta si terrà domenica 15 febbraio 2026. Un evento pensato per coinvolgere le famiglie e offrire ai più piccoli un’occasione di divertimento e socializzazione in un’atmosfera di festa e creatività. Un pomeriggio dedicato ai bambini, in cui la tradizione e il gioco si incontrano per creare ricordi condivisi.

Domenica 15 febbraio 2026 Piazzola sul Brenta si prepara a vivere uno dei pomeriggi più attesi dell'inverno: il Carnevale dei Bambini, una festa pensata per le famiglie e per regalare ai più piccoli un'esperienza fatta di gioco, fantasia e condivisione.A partire dalle 14.30, Piazza Paolo Camerini.

