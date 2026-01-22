Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci

Il Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci torna anche quest’anno con la sua 39ª edizione. La tradizione carnevalesca locale si rinnova domenica 18 gennaio, con i vitolinesi pronti a indossare le maschere e a condividere momenti di allegria. Un’occasione per coinvolgere le famiglie e mantenere vivo il patrimonio di usanze e divertimento nel rispetto della tradizione.

Si rinnova la tradizione carnevalesca vinciana e i primi a indossare le maschere saranno i vitolinesi, che domenica 18 gennaio aspettano tutti al Carnevale dei bambini, giunto alla sua 39ª edizione. Ogni domenica, fino all'8 febbraio, stand gastronomici, carri allegorici, pentolaccia e concorso.

