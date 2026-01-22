Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci

Da firenzetoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci torna anche quest’anno con la sua 39ª edizione. La tradizione carnevalesca locale si rinnova domenica 18 gennaio, con i vitolinesi pronti a indossare le maschere e a condividere momenti di allegria. Un’occasione per coinvolgere le famiglie e mantenere vivo il patrimonio di usanze e divertimento nel rispetto della tradizione.

Si rinnova la tradizione carnevalesca vinciana e i primi a indossare le maschere saranno i vitolinesi, che domenica 18 gennaio aspettano tutti al Carnevale dei bambini, giunto alla sua 39ª edizione. Ogni domenica, fino all’8 febbraio, stand gastronomici, carri allegorici, pentolaccia e concorso.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Carnevale dei bambiniIl Carnevale dei Bambini di Piazzola sul Brenta si terrà domenica 15 febbraio 2026.

Leggi anche: Ad Alberoro torna il "Carnevale dei Bambini": quattro domeniche di festa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: È Carnevale. A Vitolini e Spicchio-Sovigliana cominciano le sfilate; Carnevale dei bambini a Sala Bolognese; Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci; Carnevale, pronti per le sfilate di San Miniato Basso e San Miniato.

Eventi del Carnevale di Fano 2026Il Carnevale di Fano 2026 unisce eventi per famiglie, sfilate spettacolari e rituali antichi, celebrando una delle feste più longeve e golose d’Italia ... siviaggia.it

carnevale dei bambini diCarnevale di Fano 2026: una domenica tutta per i bambiniUna giornata speciale che non è solo festa, ma anche memoria: si inizia domenica 25 gennaio L’edizione 2026 del Carnevale di Fano si distingue anche per una particolare attenzione ai più piccoli. Per ... youtvrs.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.