Waterpolo Preview | Italia più forte della Croazia ora la Serbia in semifinale

L’Italia di waterpolo ha concluso al secondo posto nel girone F degli Europei di Belgrado, battendo la Croazia 13-10. Con questa vittoria, il Settebello si qualifica per le semifinali, dove affronterà venerdì la Serbia, squadra organizzatrice del torneo. La partita ha dimostrato solidità e determinazione del team italiano in una fase cruciale della competizione.

Nel momento decisivo il Settebello risponde presente. Nella terza giornata del girone F degli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026, l'Italia supera la Croazia 13-10, chiude il girone al secondo posto e conquista l'accesso alla semifinale, dove affronterà venerdì la Serbia padrona di casa. Una prova di grande solidità per la squadra di Sandro Campagna, che costruisce il successo su una fase difensiva di altissimo livello, sulla prestazione monumentale di Del Lungo tra i pali e sul cinismo dei giovani azzurri nei momenti chiave dell'incontro. A commentare la vittoria è Gianluca Bruno, giornalista di OA Sport, che analizza la partita della maturità del Settebello, sottolineando la crescita del gruppo e la capacità di reggere la pressione in una sfida da dentro o fuori.

