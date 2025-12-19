La vittoria della Pro Recco nel Classico della scorsa settimana ha chiuso il girone di andata del campionato di serie A uno maschile con il primato solitario della formazione ligure davanti all’AN Brescia. Il campionato si ferma ora per la lunga pausa che concederà spazio agli Europei di Belgrado. È tempo di tirare le somme di quanto il torneo ha saputo regalare nella prima parte di stagione regolare: l’immagine è quella di una competizione che, prime tre a parte, sia contraddistinta da un equilibrio assoluto. Luca Marziali, centroboa della Pallanuoto Trieste, analizza la prima parte di torneo soffermandosi sulla lotta al vertice tra i detentori del titolo e la truppa allenata da Sandro Bovo, sulla corsa per la quarta posizione e sulla lotta salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Waterpolo Preview: Luca Marziali traccia il bilancio della regular season di A1

Leggi anche: Waterpolo Preview: Francesco Postiglione presenta l’A1 Maschile e l’A1 Femminile 2025-26

Leggi anche: Calendario A1 volley femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Waterpolo Preview: Luca Marziali traccia il bilancio della regular season di A1 - La vittoria della Pro Recco nel Classico della scorsa settimana ha chiuso il girone di andata del campionato di serie A uno maschile con il primato ... oasport.it