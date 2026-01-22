vorrei vivere su marte poi la battuta di musk sul board of peace di trump

Durante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha partecipato a un confronto con Larry Fink, CEO di BlackRock. Tra le questioni trattate, l’impegno di Musk nel settore spaziale e la famosa battuta sul desiderio di vivere su Marte, che ha suscitato attenzione. Nel contesto di discussioni su innovazione e futuro, le parole di Musk riflettono la sua visione ambiziosa, ma anche il suo approccio pragmatico ai progressi tecnologici e alle sfide globali.

Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, arriva il momento di Elon Musk, il patron di Tesla e del social X, che ha dialogato con Larry Fink, ceo di BlackRock co-presidente del Wef. "Da piccolo leggevo molti libri di fantascienza, sono stati la mia ispirazione. Volevo che la fiction diventasse realtà", ha detto il miliardario. "Sono sempre stato curioso di capire l'origine del mondo". Poi ha aggiunto, con una punta d'ironia: "Mi chiedono spesso se voglio morire su Marte. Io risponde sempre di sì, ma non per l'impatto della navicella". E sul suo obiettivo di arrivare sul pianeta rosso ha aggiunto: "Ci vogliono sei mesi, ma si può fare solo ogni due anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

