vorrei vivere su marte poi la battuta di musk sul board of piece di trump

Durante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha discusso con Larry Fink, CEO di BlackRock, co-presidente del WEF. Tra i temi affrontati, Musk ha scherzato sulla possibilità di vivere su Marte, citando anche la battuta di Musk sul “Board of Piece” di Trump. Un confronto tra leader mondiali e innovatori che riflette le sfide e le aspirazioni del futuro globale.

Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, arriva il momento di Elon Musk, il patron di Tesla e del social X, che ha dialogato con Larry Fink, ceo di BlackRock co-presidente del Wef. "Da piccolo leggevo molti libri di fantascienza, sono stati la mia ispirazione. Volevo che la fiction diventasse realtà", ha detto il miliardario. "Sono sempre stato curioso di capire l'origine del mondo". Poi ha aggiunto, con una punta d'ironia: "Mi chiedono spesso se voglio morire su Marte. Io risponde sempre di sì, ma non per l'impatto della navicella". E sul suo obiettivo di arrivare sul pianeta rosso ha aggiunto: "Ci vogliono sei mesi, ma si può fare solo ogni due anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

