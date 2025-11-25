Trova 500 euro per strada e li dona alla Caritas Militare dal cuore d’oro

Grosseto, 25 novembre 2025 – Un gesto di straordinaria generosità. Militare della guardia di finanza in servizio a Grosseto ha deciso di donare alla Caritas 500 euro trovati oltre un anno fa in una via centrale di Orbetello. La somma, si legge in una nota diramata dalle fiamme gialle, era stata ritrovata all’interno di una busta caduta in terra e, nonostante le procedure di rito avviate per rintracciare il proprietario (compresa la pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio comunale) nessuno ne aveva mai rivendicato il possesso. Trascorsi i termini previsti dalla legge, l’autore del ritrovamento è dunque diventato a tutti gli effetti il legittimo proprietario del denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trova 500 euro per strada e li dona alla Caritas. Militare dal cuore d’oro

