Calcio e solidarietà i tifosi del Modena donano 5.000 euro alla pediatria del Policlinico

Da modenatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi del Modena Fc hanno raccolto 5.000 euro da destinare alla pediatria del Policlinico. Questo gesto dimostra come il calcio possa unire le persone anche in iniziative di solidarietà, contribuendo a migliorare la cura e il comfort dei piccoli pazienti. Un esempio di collaborazione tra sport e comunità, che evidenzia l’importanza di sostenere le strutture sanitarie e il benessere dei bambini.

Calcio e solidarietà: grazie alla generosità dei tifosi del Modena Fc sarà possibile per alcuni bambini avere un sorriso in più. In occasione delle festività natalizie, una delegazione dei tifosi in rappresentanza di tutti i gruppi del tifo organizzato della curva Montagnani ha fatto visita al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

