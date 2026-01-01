Calcio e solidarietà i tifosi del Modena donano 5.000 euro alla pediatria del Policlinico

I tifosi del Modena Fc hanno raccolto 5.000 euro da destinare alla pediatria del Policlinico. Questo gesto dimostra come il calcio possa unire le persone anche in iniziative di solidarietà, contribuendo a migliorare la cura e il comfort dei piccoli pazienti. Un esempio di collaborazione tra sport e comunità, che evidenzia l’importanza di sostenere le strutture sanitarie e il benessere dei bambini.

