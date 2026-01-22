Violenza sessuale cambia il testo L' ira delle opposizioni

Le nuove norme sulla violenza sessuale sono oggetto di continui aggiornamenti, con modifiche apportate su indicazione della presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. La discussione si concentra sulla definizione del consenso e sul ruolo del dissenso, evidenziando le diverse posizioni tra le forze politiche. Questi cambiamenti riflettono la complessità del tema e l’attenzione alle evoluzioni legislative in materia di tutela delle vittime.

AGI - Fuori il consenso, "libero e attuale", dentro il dissenso: il testo riguardante le nuove norme in materia di violenza sessuale cambia ancora, per volontà della presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. Un tentativo di superare le remore di chi nel centrodestra considerava la formula "consenso libero e attuale" troppo vaga e, per questo, soggetta a troppe interpretazioni. Così, dopo l'approvazione unanime della Camera dei deputati, facilitato anche dall'accordo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, la norma è stata cambiata nel passaggio in Commissione al Senato, tra le proteste dei dem che accusano la maggioranza di rinnegare il patto tra le due leader. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Violenza sessuale, cambia il testo. L'ira delle opposizioni Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: "Da consenso a dissenso"La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato al Senato una proposta di modifica del reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di Leggi anche: Ddl consenso, la maggioranza fa mancare l'unanimità in commissione: il testo slitta al Senato. Ira delle opposizioni: "Salta il patto Meloni-Schlein" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO Argomenti discussi: Sono omosessuale, non l’ho mai toccata, 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale; Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Violenza su bimba di 10 anni, Fratelli d’Italia annuncia ispezione ministeriale per l’esclusione dello stupro; Violenza sessuale: prosegue il confronto in Senato sul consenso. Le dichiarazioni di Giulia Bongiorno. Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: Da consenso a dissensoLa senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha presentato al Senato una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, al centro della quale viene posta la nozione di dissenso. Secondo il t ... msn.com Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo del ddl. Sparisce il «consenso», pene ridotteLe sanzioni passano da 6-12 anni a 4-10 anni. La proposta è un arretramento anche rispetto alla convenzione di Istanbul. L’opposizione: «Meglio non avere nessuna legge» ... editorialedomani.it Volontà contraria, non più consenso attuale. Sulla violenza sessuale Bongiorno rompe il patto Meloni-Schlein x.com Nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sparisce la parola consenso - nel testo approvato alla Camera si parla di "consenso libero e attuale" a un rapporto sessuale, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.