Violenza sessuale Bongiorno cambia il testo | Da consenso a dissenso

La senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha presentato al Senato una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, al centro della quale viene posta la nozione di "dissenso". Secondo il testo, il dissenso va valutato "tenendo conto della situazione e del contesto" in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è considerato contrario alla volontà della persona non solo in presenza di un rifiuto esplicito, ma anche se compiuto "a sorpresa" o approfittando dell'impossibilità, nelle concrete circostanze, di manifestare il proprio dissenso. La proposta mantiene l'inasprimento di pena, con la reclusione da sei a dodici anni, nei casi aggravati - violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima - e introduce la possibilità di ridurre la pena fino a due terzi nei casi di minore gravità, valutando modalità della condotta, circostanze concrete e danno fisico o psichico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Violenza sessuale, Bongiorno: “Presto nuovo testo sul consenso. Deve essere riconoscibile”Giulia Bongiorno annuncia l’introduzione di un nuovo testo in commissione Giustizia del Senato, volto a rendere il concetto di consenso più chiaro e riconoscibile nella definizione di violenza sessuale.

Ddl Violenza donne, da Bongiorno testo riformulato: al centro principio del ‘dissenso’La presidente della commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl contro la violenza sulle donne, originariamente approvato dalla Camera con l’obiettivo di rafforzare il principio del ‘libero consenso’.

