Vietnam’s Lam edges closer to new leadership term after decisive congress cut short
I delegati del Partito Comunista vietnamita stanno iniziando le votazioni per scegliere il nuovo segretario generale, in un processo che segnerà la definizione della leadership del paese. La decisione, presa durante il congresso, rappresenta un passaggio importante nel percorso politico del Vietnam, con implicazioni per il futuro della governance e delle politiche nazionali.
The congress of the ruling Communist Party, held once every five years to select leaders and set political and economic priorities, was initially planned to last until Sunday. Delegates voted on Wednesday, however, to wrap up the meeting as early as Friday, the government said on its news portal. Some congresses in the past required longer debates to decide leadership positions, warranting the initial week-long schedule for this year’s congress. The 1,600 delegates that began meeting on Monday are expected to elect 200 members of the party’s central committee on Thursday, multiple officials said. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Vietnam’s Lam pledges growth above 10% despite global disruptionsIl leader vietnamita To Lam ha confermato l'impegno del paese a mantenere una crescita economica superiore al 10% annuo nel corso del decennio, nonostante le sfide e le incertezze generate dalle turbolenze globali.
Vietnam’s Communist Party begins congress to choose its leaderIl Congresso del Partito Comunista del Vietnam è iniziato con l’obiettivo di eleggere il nuovo leader del paese.
