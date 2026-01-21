Brooklyn Beckham non pubblicherà mai il video del ballo al matrimonio | cosa è successo con Victoria

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso di mantenere privato il video del loro ballo di matrimonio, scelta confermata da TMZ. Questa decisione riflette il desiderio di rispettare la loro intimità, evitando la diffusione pubblica di momenti personali. La coppia preferisce preservare quei ricordi esclusivamente per sé, senza condividerli con il pubblico o sui social.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non renderanno mai pubblico il video del ballo al loro matrimonio, svela TMZ. La ragione di questa scelta risiede in un momento specifico della cerimonia: un ballo tra Brooklyn e sua madre Victoria Beckham che si è rivelato profondamente imbarazzante per il primogenito della celebre famiglia britannica. Secondo fonti vicine alla coppia citate dal magazine TMZ, il filmato contiene una scena di diversi minuti in cui madre e figlio ballano insieme su un’intera canzone. Non si è trattato però del classico ballo cerimoniale tra madre e sposo, ma di qualcosa che ha messo profondamente a disagio gli invitati presenti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

