Le faide familiari non vanno in vacanza durante le feste, anzi s'inaspriscono. Succede anche quando hai genitori ricchi, belli e famosi, come nel caso di Victoria e David. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Leggi anche: Re Carlo nomina “sir” David Beckham: l’intera famiglia ricevuta a Windsor, assente il figlio Brooklyn

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

David e Victoria Beckham hanno costruito una relazione che dura da oltre 20 anni sotto gli occhi di tutto il mondo. Dal loro inizio nel 1997, quando lei brillava con le Spice Girls e lui si distingueva nel Manchester United, la loro storia è iniziata con un colpo di f - facebook.com facebook