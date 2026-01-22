Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 16 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle 16:25 segnala che l'incidente sulla via Pontina tra Castello e Tor de' Cenci è stato risolto, con traffico ora regolare. Si registrano code sul Raccordo Anulare tra Cassia bis e Flaminia, e rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina. In autostrada, lavori causano rallentamenti tra Tangenziale est e Tor Cervara, con modifiche temporanee alla viabilità legate alla

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura risolto l'incidente sulla via Pontina tra Castello Tor de' Cenci in direzione di Roma con la circolazione ora tornata Regolare sul Raccordo Anulare code per traffico tra Cassia bis Flaminia in carreggiata interna e poi proseguendo tra Tiburtina Prenestina mentre in esterna si disegnano cose tra la via Pontina la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e Tor Cervara In quest'ultima direzione sulla Roma Teramo rallentamenti nei pressi di Castel Madama a causa di lavori In entrambe le direzioni in chiusura vi ricordiamo che stasera in programma alle ore 21 il match di Europa League della Roma e Stoccarda attive le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successive la partita da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

