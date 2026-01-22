Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, evidenziando incidenti, lavori in corso e rallentamenti. Attualmente, sulla via Pontina e il Raccordo Anulare si registrano code e tratti a traffico intenso, con alcune chiusure temporanee per eventi e manutenzione. Ricordiamo l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale, specialmente in vista delle condizioni invernali, con pneumatici adeguati e catene da neve a bordo.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla via Pontina in direzione di Roma che cosa un buco tra Castel Romano e Tor de' Cenci sul Raccordo Anulare code per traffico tra la caccia ABS Flaminia in carreggiata interna mentre in esterna si segnalano solo cose a tratti tra Ardeatina e la diramazione Roma Sud nel tratto Urbano della A24 In cosa a Tor Cervara il raccordo anulare In quest'ultima direzione sulla Roma Teramo rallentamenti nei pressi di Castel Madama caso di lavori In entrambe le direzioni in chiusura per gli eventi vi ricordiamo che stasera in programma alle ore 20 smesso di Europa League tra Roma e Stoccarda attive le consulenze modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successivi alla partita Taranto linea sono infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e qui sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggia sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

