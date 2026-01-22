Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 11 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente, si registrano rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano a causa di un incidente e code sul raccordo anulare. La circolazione sull'anello cittadino è fluida, con qualche rallentamento tra gli svincoli di Appia e Roma Sud. Per eventi come la partita di Europa League, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nelle zone interessate.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente su via Pontina a causa del sinistro ci sono incolonnamenti tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo anulare e ci spostiamo proprio sul raccordo circolazione al momento scorrevole tutto l'anello cittadino ad eccezione di qualche rallentamento in esterna tra gli svincoli per l'appia e la diramazione Roma Sud usciamo dalla capitale sulla A24 Roma Teramo segnali per lavori tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni in chiusura per gli eventi ricordiamo che stasera è in programma alle ore 21 il match di Europa League tra Roma e Stoccarda le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successive la partita da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

