Via Gioeni tra risse incendi e crolli | i residenti scrivono per la terza volta alle istituzioni

Residenti e commercianti di via Gioeni segnalano da due anni una situazione critica, caratterizzata da risse, incendi e crolli. Per la terza volta, hanno scritto alle istituzioni chiedendo interventi concreti per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area, ormai considerata insostenibile. La richiesta di intervento è rimasta inascoltata, aggravando le difficoltà di chi vive e lavora in questa zona.

È la terza volta, in due anni, che residenti e operatori commerciali di via Gioeni e delle aree limitrofe si rivolgono alle istituzioni per segnalare una situazione che definiscono ormai insostenibile. Con una nuova lettera indirizzata al prefetto, al questore e al sindaco, il Comitato Gioeni.

